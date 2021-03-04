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Dünya

Prens Philip kalp ameliyatı oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı oldu.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:18
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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 16 gündür tedavi gören eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in kalp ameliyatı olduğu açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in kalp ameliyatı olduğu, ameliyatın başarılı geçtiği ifade edildi. Açıklamada, "Edinburgh Dükü (Prens Philip), St. Bartholomew Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle başarılı geçen bir ameliyat geçirdi. Majesteleri, tedavinin devamı için hastanede kalacaktır" ifadelerine yer verildi. Prens Philip'in,16 Şubat'ta kendisini iyi hissetmediği için önlem olarak Londra'daki King Edward VII's hastanesine kaldırıldığı açıklanmıştı.

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