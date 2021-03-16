Prens Philip taburcu oldu

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Prens Philip, Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinden taburcu edildi.
Philip, hastanede toplam 28 gece kaldı.
3 Mart'ta 100. yaşına giren Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği belirtilmişti.
Ancak tedavisi uzayan Prens Philip, 1 Mart'ta kalp hastalıkları tedavisiyle bilinen St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti.
Prens Philip, buradaki kalp ameliyatın ardından yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüştü.
Philip'in taburcu edilmesine ilişkin Buckingham Sarayı'ndan henüz açıklama yapılmadı.