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Dünya

Prens Philip taburcu oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, enfeksiyon tedavisi ve kalp ameliyatının ardından 28 gün sonra hastaneden ayrıldı.

AA16 Mart 2021 Salı 15:23 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:23
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Ulusal basına yansıyan haberlere göre Prens Philip, Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinden taburcu edildi.

Philip, hastanede toplam 28 gece kaldı.

3 Mart'ta 100. yaşına giren Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği belirtilmişti.

Ancak tedavisi uzayan Prens Philip, 1 Mart'ta kalp hastalıkları tedavisiyle bilinen St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti.

Prens Philip, buradaki kalp ameliyatın ardından yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüştü.

Philip'in taburcu edilmesine ilişkin Buckingham Sarayı'ndan henüz açıklama yapılmadı.

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