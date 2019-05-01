Prens Selman, Filistin lideri Abbas'a 'Yüzyılın Anlaşması''nı kabul etmesi için 10 milyar dolarlık teklifte bulundu

İsrail merkezli yayın yapan Jerusalem Post haber sitesinin Lübnan basınına dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistin lideri Mahmut Abbas'a "Yüzyılın Anlaşmasını" kabul etmesi için 10 milyar dolar teklifte bulundu.

Henüz detayları açıklanmayan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Kushner'ın yürüttüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının Ramazan Ayı'ndan sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Ortaya çıkan iddiaya göre, Muhammed bin Selman ve Mahmud Abbas arasında gerçekleşen görüşmede, Filistin hükümetinin yıllık 1 milyar dolarlık masraflarının olduğunu öğrenen İbn Selman, anlaşmayı kabul etmesi durumunda Mahmud Abbas'a 10 yıl için 10 milyar dolar teklifte bulundu.

Filistin lideri Mahmut Abbas ise, "Siyasi kariyerim sona erer." düşüncesi ile İbn Selman'ın teklifini reddetti.

Ürdünlü kaynaklara dayandırılan haberin devamında ise, Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmut Habbas'ın, Filistinli lider Mahmut Abbas'ı eleştirdiği belirtilerek, "Mahmut Abbas, Mısır'a, ABD'lilere, Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap

Emirlikleri'ne çok fazla güveniyor ve bu durum endişe verici." ifadelerine yer verdiği iddia edildi.