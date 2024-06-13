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Dünya

Prens Selman, G7 Liderler Zirvesi'ne katılamayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hac mevsimiyle ilgili çalışmalar nedeniyle İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını açıkladı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Prens Selman, G7 Liderler Zirvesi'ne katılamayacak
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye konuya dair telgraf gönderdi.

Bin Selman, Meloni'ye cuma günü ülkesinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nin iletişim oturumuna katılmak üzere aldığı davet nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Veliaht Prens, hac sezonu denetimiyle ilgili çalışmalar nedeniyle Zirve'ye katılamayacağını ifade etti.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan sanayileşmiş 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla küresel ekonomik ve siyasi meseleleri ele almak üzere toplanan G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın güneydoğusundaki tatil beldesi Borgo Egnazia'da yarın başlayacak.

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