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Prens Selman Suudi Arabistan'da istihbaratı yapılandırma komitesinin ilk toplantısına başkanlık etti

Suudi Arabistan'da Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan komitenin ilk toplantısı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlığında düzenlendi.

  • AA
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman başkanlığındaki ilk toplantı, "mevcut durumun değerlendirilmesi ve boşlukların belirlenmesi" amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, "Genel İstihbarat Başkanlığının teşkilat yapısı, yürürlükteki sistemler ve yasal çerçeveler, politikalar, prosedürler, yönetim ve eğitim mekanizmaları konuları" ele alındı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklandıktan sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı vermişti.

Kral Selman ayrıca, Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'yi görevden almıştı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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