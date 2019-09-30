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Prens Selman'dan çok konuşulacak açıklama: Bu bir hataydı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Veliaht Prens, cinayete ilişkin 'Bu bir hataydı. Gelecekte böyle bir şeyden kaçınmak için elimden geleni yapmalıyım' diye konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Amerikan CBS kanalının Muhammed bin Selman ile yaptığı röportajı duyurmasının ardından tüm gözler, İbn Selman'ın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. 
 
Dün akşam saatlerinde yayımlanan röportajda Muhammed bin Selman, Aramco saldırısı olmak üzere bir çok konuya değindi.
 
"UMARIM, İRAN'LA SAVAŞMAK ZORUNDA KALMAYIZ"
 
ABD Dışişleri Bakanı ile İran'ın gerçekleştirdiği Aramco saldırısı hakkında konuştuklarını bildiren İbn Selman, "Pompeo ile bu saldırının bir savaş ilanı olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Bu saldırı ile dünya enerjisinin kalbi hedef alındı." dedi.
 
Saldırı hakkında "ahmakça" ifadesini kullanan Prens Selman, "Umarım, İran'la savaşmak zorunda kalmayız. Siyasi olarak meseleleri çözeriz. İki ülke arasındaki savaş dünya ekonomisinin çökmesine neden olur. Dünya ülkeleri İran'a karşı güçlü bir cevap vermezse, bölgedeki çatışmanın artacağını göreceğiz." " değerlendirmesinde bulundu.
 
"CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLÜM EMRİNİ BEN VERMEDİM"
 
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkansolosluğu'nda İbn Selman'a yakın isimler tarafından vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında Muhammed bin Selman, ölüm emrini kendisinin vermediğini iddia etti.
 
Sunucu Norah O'Donnell'in, "Kaşıkçı'nın ölüm emrini siz mi verdiniz?" sorusuna Muhammed bin Selman, "Kesinlikle hayır. Ancak, benim yetkili olduğum bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle tüm sorumluluğu alıyorum." dedi.
Veliaht Prens, "Bu bir hataydı. Gelecekte böyle bir şeyden kaçınmak için elimden geleni yapmalıyım" diye konuştu.
 
"Sorumluluğu almanız ne anlama geliyor?" sorusuna ise İbn Selman, "Suudi Arabistan hükümetinde çalışan yetkililerin, Suudi vatandaşlarına karşı suç işlemesi beni ilgilendirir. Bu bir hataydı. İlerde buna benzer bir olayın yaşanmaması için yapılması gerekenleri yapacağım." ifadelerine yer verdi.
 
"Dünya bu sorunun cevabını istiyor. Bu operasyon hakkında nasıl bir şey bilmiyorsunuz?" sorusuna karşılık olarak İbn Selman, "Bazıları, Suudi hükümeti için çalışan 3 milyon çalışanın ne yaptığını bilmem gerektiğini düşünüyor. 3 milyon kişinin günlük raporlarını liderlerine göndermesi imkansız." şeklinde cevap verdi.
 
Kendisi hakkında CIA'in elinde delil olduğunu belirten sunucuya Muhammed bin Selman, "Umarım bu bilgi ortaya çıkar ve tüm dünyaya duyurulur." dedi.
 
"İŞKENCE GÖRDÜYSE BU ÇOK İĞRENÇ"
 
Suudi Arabistan hapishanelerinde 1 yıldan fazladır gözaltında tutulan Loujain al Hathloul hakkında," işkence gördüğü" iddialarını dile getiren sunucu Norah, İbn Selman'dan bu iddiaların açıklamasını istedi.
 
İbn Selman ise, "Bu karar bana bağlı değil. Cumhuriyet savcısına kalmış ve savcımız bağımsızdır. İşkence gördüğü iddiaları doğruysa, çok iğrenç. İskam işkenceyi yasakladı. Suudi Arabistan yasaları işkenceyi yasakladı. İnsan vicdanı işkenceyi yasakladı. Şahsen bu konunun takipçisi olacağım." dedi.
 

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