500 milyar dolarlık hayal gerçek oluyor! Çöl ortasında daha: Bilim kurgu filmlerine ilham olacak

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 2006 yılında ülkesinde bir Mega Kent projesini başlatacağını duyurmuştu.



Gizmodo'ya göre, Suudi Arabistan şirketi Ot Sky tarafından çekilen ve mimarlık haber kaynağı Dezeen tarafından YouTube'da yayınlanan drone görüntüleri, The Line'ın inşaatının Suudi Arabistan'ın Tabuk yakınlarındaki çölde başladığını gösteriyor.

KUVEYT VEYA İSRAİL'DEN DAHA BÜYÜK

Kuveyt veya İsrail'den daha büyük olan toplam 26 bin 500 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak olan Neom, geliştiriciler ve yatırımcılar tarafından hazırlanacak mevcut Suudi yargı sisteminin sınırları dışında özerk bir hukuk sistemi tarafından yönetilen bir yapıya sahip olacağı düşünülüyor.

BİR UZAY KENTİNİ ANDIRIYOR

Bir uzay kentini andıran Neom'da 120 km uzunluğunda, 200 m genişliğinde düz bir hat şeklinde bir bina inşa edilecek. Neom'un en önemli parçası olacak bu binaya "The Line" adı verilmiş. Bazı yerlerde yükseklik 500 m'ye kadar çıkabilecek.

YOL VEYA ARABA OLMAYACAK

Bu şehirde herhangi bir yol veya araba olmayacak, onun yerine uçan asansörler, robotların ve taşıtların yüzdüğü bir şerit olacak. Ancak, bir uçtan diğer uca 20 dakikada ulaşılmasını sağlayacak yüksek hızlı bir treni bünyesinde barındıracak. Bununla birlikte şehir sakinlerinin beş dakikalık yürüyüşle sosyal alanlara ulaşabilmesi planlanıyor ve yapay bir kayak merkezi de bulunacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZEN YAPISINI BARINDIRACAK

Bir gün dokuz milyon insanı barındırabilecek The Line'a ek olarak, 7km boyunca uzanan su üzerinde yüzen bir şehir olan Oxagon'a da ev sahipliği yapacak ve onu dünyanın en büyük yüzen yapısı haline getirecek.

'VİSİON 2030' ADLI BİR GİRİŞİMİN PARÇASI

CNBC, 500 milyar dolarlık NEOM projesinin Suudi Arabistan'da ülkenin petrole ekonomik bağımlılığını azaltmak için Suudi ekonomisini çeşitlendirmek için tasarlanan 'Vision 2030' adlı bir girişimin parçası olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman, projenin "şehir planlamasında radikal bir değişime dayalı olarak insanları ilk sıraya koyan bir medeniyet devrimi" olduğunu söyleyerek övdü. Tüm eleştiri ve soru işaretlerine rağmen Salman, projenin – çok iddialı olsa da – tamamlanacağı konusunda ısrarcı.

Star Gazetesi