Prens Selman'ın Cezayir'e yapması beklenen ziyaretin 14 sebepten ötürü istenmediği açıklandı

Eski Cezayir Turizm Bakanı (1997-1999) Bin Karine, partisinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yerel basında yer alan, bin Selman'ın 6 Aralık'ta Cezayir'i ziyaret edeceği yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Abdülkadir bin Karine, Cezayir Dışişleri Bakanlığının, siyasi karar mekanizmasında çatlak oluşmasına sebep olabilecek muhtemel ziyaretle ilgili adım atarken ihtiyatlı davranmasını gerektirecek 14 sebep olduğunu ifade etti.

Söz konusu sebepler arasında, iki ülke arasında, Yemen, Libya, Suriye, Tunus, Filistin, Batı Sahra, Katar'a uygulanan abluka ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki görüş ayrlıklarının yer aldığını belirten Abdülkadir bin Karine, "Ziyaretin halk tarafından reddedildiğini söylemiyorum ancak hoş karşılanmadığı kesin. Umut ederiz siyasi partilerle yönetim ve halk arasında büyüyen güven krizinin daha da kötüleşmemesi için öngörülü ve akıllıca hareket edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Bina Hareketi'nin dış ilişkiler söz konusu olduğunda "devletin ulusal çıkarları" dairesinden dışarı çıkmayacağına işaret eden Abdülkadir Bin Karine, partilerin bu ziyaretle ilgili tavırlarında bariz bir karşıtlık bulunduğunu bildirdi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından çıktığı yurt dışı turunun ilk ayağı olarak perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve pazar günü akşam Bahreyn'e geçmişti. Bin Selman, Bahreyn'in ardından dün de Mısır'a gitmişti.

Selman'ın G-20 Zirvesi çerçevesinde başlattığı tur kapsamında Tunus, Cezayir ve Moritanya'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.