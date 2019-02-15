Prens Turki Bin Faysal: İsrailli parası Suudi beyniyle daha ileriye gidebiliriz

Eski istihbarat başkanı Suudi Prens Türki bin Faysal Al Suud İsrail'in ''Channel 13'' kanalına verdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türki bin Faysal, Suudi Arabistan ve İsrail'in kalıcı bir barışa ulaşmaları halinde birlikte çalışacak fonlara ve araçlara sahip olduklarını belirtti.

Suudi Prens, "Barışın sağlanması halinde İsrail parası ve Suudi beyni ile çok daha ileriye gidebiliriz. Ne yazık ki İsrail, Suudi Arabistan'ın barış çabalarını görmezden gelmeyi seçiyor.'' dedi.

Bin Faysal ayrıca İsrail halkının, İsrail-Arap barışının Filistin sorunu çözülmeden bir çözüme kavuşabileceğini düşündürerek aldatılmaması gerektiğini vurguladı. Suudi Prens açıklamasında, "İsrail kamuoyuna Filistin meselesinin ölü bir mesele olduğu lanse ediliyor. Netenyahu, Arap ülkeleri ile arasını düzeltip sonra da Filistin meselesini çözeceğini söylüyor. Ancak bizim için izlenmesi gerekilen yol bunun tam tersi.'' ifadelerine de yer verdi.

''KUDÜSE HİÇ GİTMEDİM VE GİDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM''

74 yaşındaki Prens, ''Kudüs'te hiç bulunmadım. İsrail-Arap barışını iple çekiyordum. Sadece kutsal olduğu için değil, ziyaret etmek gitmek istediğim bir yer ve hiç gidemedim. Bir Müslüman ve Arap olarak Kudüs'ü ölmeden görebileceğimi düşünüyordum. Ancak bu kadar iyimser değilim artık.'' dedi.

İsrail Başbakanı ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MSB) arasında gerçekleştirilecek görüşmelerden beklentisi sorulan Prens, ''Hayatım boyunca (ki çok az kaldı sanıyorum) bir barış göreceğimi sanmıyorum. Çünkü İsrail'de barışa yönelik bir adım bir insiyatif arıyorum. Ne yazık ki göremiyorum. İsrail'in barış getireceğini düşündüren nedir?'' dedi.

VELİAHT PRENS MSB'NİN BİR SORUNU YOK

Veliaht Prens MSB, geçtiğimiz nisan ayında Suudi Arabistan'ın İsraille hiç bir sorunu olmadığını söylemişti. MSB açıklamasında hem İsrail hem de Filistinlilerin kendi topraklarına sahip olduklarını ve istikrarın sağlanması için ikili barışın sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Aralık 2017'de, Riyad'ın İsrail ile normal bağlar kurmak için Arap barış girişimi olan bir "yol haritası" tasarlandığını duyurmuştu.

Diplomatik ilişkileri zayıf gibi görünse de, iki ülkenin çok fazla 'gizli görüşme ve iş birliği' yürüttüğüne dair güçlü iddialar söz konusu.