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Dünya

Prens William'dan ırkçılık açıklaması

İngiltere'de Prens William, 'kesinlikle ırkçı bir aile olmadıklarını' söyledi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 16:19 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 16:19
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Prens William, kardeşi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladığı röportaj sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Eşi Kate Middleton ile Londra'daki bir okulu ziyaret eden Prens William'a "Kraliyet ailesi, ırkçı bir aile mi?" diye soruldu.

Soruyu, "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz." diye cevaplandıran Prens William, röportaj sonrası kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını ama konuşmayı planladığını söyledi.

- Çiftin iddiaları

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." demişti.

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