Prensler, Selman'dan rahatsız: Kral olmasını istemiyorlar

Suudi Kraliyet ailesinin bazı mensuplarının, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğun'da vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı cephe aldığı belirtildi.

Reuters haber ajansının kraliyet divanına yakın üç isimsiz kaynaktan aktardığına göre, Suudi Kraliyet ailesine mensup düzinelerce prens, Muhammed bin Selman'ın kral olmasını istemiyor. Veraset yoluyla tahta çıkılmasında değişiklik görmek isteyen prenslerin, Kral Selman’ın en sevdiği oğluna (Prens Selman) karşı çıkmasının muhtemel olmadığını bildikleri ve Kral hayattayken harekete geçmeyecekleri belirtildi.

Kaynaklara göre, Kral Selman’ın ölümünden sonra yerini 76 yaşında kardeşi, Muhammed bin Selman’ın amcası, Prens Ahmed bin Abdülaziz'in alabileceği Suudi Kraliyet ailesi arasında görüşülüyor. Reuters’a konuşan bir yetkiliye göre, Kral Selman’ın hayattaki tek öz kardeşi Prens Ahmed aile üyelerinden, güvenlik bürokrasisinden ve bazı Batılı güçlerin desteğini alabilecek bir isim.

Prens Ahmed sürgünden ülkesine dönmüştü

Londra'da yaşayan Prens Ahmed bin Abdülaziz'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ortaya çıkan krizin ardından ekim ayının sonunda ülkesine döndüğü bildirilmişti.

Prens Ahmed'in dönüşünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki olası rolü nedeniyle uluslararası tepkilerin hedefinde olan Kral Selman'ın oğlu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarını dengelemeye yönelik bir hamle olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

Prens Ahmed'in dönüşü üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Suudi Prens Faysal bin Turki bin Faysal, "Efendim (babam) Prens Ahmed bin Abdulaziz hoşgeldiniz. Gelişinle Riyad aydınlandı" ifadelerini kullanmıştı.