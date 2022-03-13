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Dünya

Price: Yaşanan ölümler dehşet verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'da Amerikalı bir gazetecinin Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetmesinin 'dehşet verici' olduğunu söyledi.

AA13 Mart 2022 Pazar 23:14 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 23:14
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından "Ukrayna'da gazetecilerin ve film yapımcılarının, savaşla alakası olmayanların, Kremlin güçleri tarafından öldürülmesi ve yaralanmasından dehşete düştük." açıklamasında bulundu.

Söz konusu korkunç saldırıdan etkilenenlere ve yakınlarına başsağlığı dileyen Price, "Bu, Kremlin'in ayrım gözetmeyen eylemlerinin bir başka korkunç örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı yetkililer, Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un başkent Kiev'in kuzeybatısında İrpin yakınlarında Rusya'nın saldırıları sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Renaud'un New York Times muhabiri olduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından gazete, Renaud'un ölümünden "derin üzüntü" duyduğu ancak hayatını kaybeden gazetecinin Ukrayna'da New York Times için görevde bulunmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı." ifadesine yer verilmişti.

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