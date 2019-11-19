Protestanlardan gayriahlaki evliliklere onay
Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan Protestan Kilisesi Birliği (UEPAL), kilise cemaatinin onayı ile rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına imkan kılan kararı 13’e karşı 36 oyla kabul etti.
UEPAL Başkanı Christian Albecker, “Kilise yönetimi ve rahibin de onayı olduğu durumlarda bu imkanı sağlamaya karar verdik. Buna göre (eşcinsel evliliklerin tanınması) bazı yerlerde mümkün olacak, bazılarında ise mümkün olmayacak” açıklamasını yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.