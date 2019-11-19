Protestanlardan gayriahlaki evliliklere onay

UEPAL Başkanı Christian Albecker, “Kilise yönetimi ve rahibin de onayı olduğu durumlarda bu imkanı sağlamaya karar verdik. Buna göre (eşcinsel evliliklerin tanınması) bazı yerlerde mümkün olacak, bazılarında ise mümkün olmayacak” açıklamasını yaptı.