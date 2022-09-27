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Dünya

Protesto notası karşılık buldu! ABD: Türkiye son derece önemli bir NATO ortağımızdır

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, ABD ve Yunanistan'a adaları silahlandırdıklarına dair protesto notası vermişti. Söz konusu uyarı notası karşılık buldu. Adalardaki silahlanma gözler önündeyken ABD olayı görmezden geldi. Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 'İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA27 Eylül 2022 Salı 22:09 - Güncelleme:
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Ryder, günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu.

AA muhabirinin, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayriaskeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir?" sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtını verdi

DİYALOG ÇAĞRISI

ABD'li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Muhabirin, "Ankara'da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD'ye yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir?" sorusuna ise Ryder, "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bunu, resmi bir ABD yanıtı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum." karşılığını verdi.

DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZMEYE ÇAĞIRMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı.

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