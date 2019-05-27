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Protestocu öğrencilere 'embesil ve kullanışlı budala' dedi! Sonra çark etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eğitim fonlarındaki kesintileri protesto için 15 Mayıs'ta sokaklara dökülenleri 'kullanışlı budalalar' diye nitelemesine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı: Aslında kullanışlı masumlar demek istemiştim.

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'Brezilya'nın Trump'ı' diye de anılan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eğitim fonlarındaki kesintileri protesto için 15 Mayıs'ta sokaklara dökülenleri 'kullanışlı budalalar' diye nitelemesine gelen tepkiler üzerine "Aşırı tepki gösterdim" açıklamasını yaptı. 
 
'ÖĞRETMENLER TARAFINDAN KULLANILIYORLAR'
 
"Aşırı tepki gösterdim, kabul ediyorum, aşırı tepki gösterdim" diye konuşan aşırı sağcı lider, aslında 'kullanışlı budalalar' demek istemediğini, doğru ifadenin 'kullanışlı masumlar' olduğunu savundu. 
 
Yine öğrencilerin öğretmenler tarafından kullanıldığını savunan Bolsonaro, şunları söyledi:
 
BOLSONARO'YA GÖRE ÖĞRETMENLERİN GÖREV TANIMI
 
"Bu gösterilerde gençlerin büyük ağırlıkları olduğunu biliyoruz. Üzgünüm, ama öğretmenler tarafından kullanılıyorlar. O azınlık bu gençleri iyi profesyonellere, iyi çalışanlara ya da iyi patronlara dönüştürmek için uğraşmıyor."
 
BUGÜNE DEĞİNKİ EN BÜYÜK PROTESTO
 
Ekimde seçilen Bolsonaro'nun ocakta koltuğa oturmasından beri karşılaştığı en büyük protestoyu, Eğitim Bakanlığı'nın zaruri olmayan harcamaları dörtte birini dondurduğu açıklaması tetikledi. 15 Mayıs'ta üniversitelerin başını çektiği protestolarda 200'den fazla kentte on binlerce öğretmen ve öğrenci, hem eğitim bütçesi kesintilerine hem de Bolsonaro hükümetine 'hayır' dedi.
 
Bolsonaro ise protestocu öğrencilerden "Suyun formülünü sorarsanız bilmezler, hiçbir şey bilmezler. Onlar embesil ve kullanışlı budala, Brezilya’daki pek çok federal üniversitenin çekirdeğini oluşturan akıllı küçük bir azınlığın manevra kitlesi olarak kullanılıyorlar" diye söz etti. 
 
BU KEZ BOLSONARİSTAS SOKAKLARDA
 
Dün 300'den fazla kentte Brezilya bayrakları sallayan ve 'Brezilya'yı yeniden muhteşem yap' yazılı kasketler takan Bolsonaro taraftarları sokaklara dökülüp Kongre'den aşırı sağcı liderin 'reformlarını' hızla onaylamasını talep etti.
 
(Sputnik)
 

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