Protestolar çığ gibi büyüyor! ABD Büyükelçisi ziyaretini ertelemek zorunda kaldı

Başkent Beyrut'taki müftülük binası önüne toplanan Lübnanlılar, Gazze'yi 34 gündür yoğun şekilde bombalayan İsrail'e verdiği destek nedeniyle ABD'yi protesto etti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, göstericiler, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamın ortağı olan ABD'nin elçisinin müftülük binasına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Müftülüğü konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamaya göre, ABD Büyükelçisi Shea'nın bugün Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan'a yapacağı ziyaret Shea'nın ofisinden gelen talep üzerine ertelendi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiği vurgulanan müftülük açıklamasında, Deryan'ın şu ifadelerine yer verildi:
"ABD, İsrail'e Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ilgili verdiği desteği kesmeli. Agresif saldırılılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmalı."