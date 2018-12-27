Protestoların yaşandığı Sudan'a üst düzey istihbarat ziyareti

Uzun bir süredir ekmek ve akaryakıt protestolarının devam ettiği ve şiddet olaylarının yaşandığı Sudan'a, bugün üst düzey bir ziyaret gerçekleşti.

Sudan yerel basınında yer alan habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak yaptığı açıklamada yetkililerin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda adımlar atmak için görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Sudan’dan katil Esed’e ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir geçtiğimiz haftalarda 8 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, katil Esed'le bir araya gelmişti.

“Türkiye ile ilişkilerini kes”

Türkiye'nin 2018 yılı içerisinde Sudan'la ilişkilerini geliştirmesi ve Sevakin Adası'na yatırım yapacağı yönünde imzalanan anlaşmanın ardından Sudan'a yönelik baskılar artmıştı.

25 Aralık 2018'de Sudan yerel basınında yer alan habere göre ise Sudan Ulusal Kongre Partisi Lideri Muhammed Mustafa adını vermediği bir ülkenin Sudan'a Türkiye ile ilişkileri kesmeleri karşılığında para yardımında bulunacağı rüşvetinde bulunduklarını açıkladı.