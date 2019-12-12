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PUPG oyunu can aldı!

Hindistan'da PUPG oynayan genç oynadığı video oyununa o kadar daldı ki, şişede bulunan kimyasal maddeyi fark edemeyip içtikten sonra öldü.

  • star.com.tr
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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Gwalior kentinde, 20 yaşındaki Saurabh Yadav adlı genç tüm dikkatini oyuna vermenin kurbanı oldu.
 
Mücevher temizleme işinde çalışan arkadaşı ile tren yolculuğu yapan genç, cep telefonunda son dönemler oldukça popüler olan PUPG oyununu oynamaya başladı.
 
Oyuna dalan Yadav, bir süre sonra su içmek için arkadaşıyla ortak kullandığı çantayı yanına doğru çekti ve içinden bir şişe çıkardı.
 
Oyundan gözünü ayıramayan Yadav, su yerine içinde mücevher parlatmada kullanılan kimyasal bulunan şişeyi aldığını fark etmedi ve yine bakmadan içmeye başladı.
 
Devlet Demiryolu Polisi şefi Vijay Singh, zehirli sıvı vücuduna girer girmez fenalaşan Yadav'ın, Agra Cantt istastyonuna cansız bedeninin geldiğini belirtti.
 
Genç adamın cesedi, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsiye gönderildi.
 

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