AA 13 Nisan 2021 Salı 15:24 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 15:29

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ülkenin güneyinde bulunan liman kenti Kaohsiung'da bir tersanede düzenlenen törene katıldı.

Tsai, yaklaşık 11 tonluk geminin, Tayvan'ın yerli savaş gemisi inşa projesi kapsamında "dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Uçaklar için iniş pistine sahip olan geminin, tartışmalı Güney Çin Denizi'ne ve Çin kıyılarına yakın Tayvan adalarına yük taşınmasında kullanılacağı kaydedildi.

Adını Tayvan'ın en yüksek dağından alan geminin gelecek yıl faaliyete geçmesi bekleniyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait 25 savaş uçağı dün, Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal etmişti.

Çin, 20 uçakla 26 Mart'ta da Tayvan ADIZ'ını ihlal etmişti.

Çin, 6 Nisan'da Tayvan'a yakın sularda iki uçak gemisiyle askeri tatbikat düzenlemişti.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

