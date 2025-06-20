Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'la her gün temas halinde olduğunu belirterek söz konuda çatışmaların 3'üncü Dünya Savaşı'na sebep olabileceği ihtimaline değindi.

"ENDİŞELİYİM"

Putin, konuya ilişkin "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda..." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" dedi.