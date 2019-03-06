Putin: 465 yabancı istihbarat ajanını durdurduk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı istihbarat servislerinin Rusya’daki faaliyetlerini artırma niyetinde olduklarını belirterek içerideki 129 personele ek olarak 465 yabancı istihbarat ajanının engellendiğini açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı istihbarat servislerinin Rusya’nın siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik varlığına ilişkin bilgi edinme çabasına değinerek, ülkenin kalkınmasını etkilemeye çalıştıklarını anlattı.

Rusya’nın gelişmiş silah sistemlerinin araştırma ve geliştirme, test etme ve üretim faaliyetlerine ilişkin veri güvenliğinin önemine işaret eden Putin, en sıkı ve en dikkatli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.