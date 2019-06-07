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Putin: 500 milyar dolarlık AI piyasası küresel ekonomiyi büyütecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın (AI) küresel ekonominin itici gücü olacağını ve yıllık yüzde 1.2 katkı sağlayacağını söyledi.

  • DHA
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Putin, 2024 yılında yapay zeka piyasasının 17 kat büyüyerek 500 milyar dolara yükseleceğini belirterek, "Önümüzdeki on yılda Yapay Zeka´nın devreye girmesiyle küresel gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 1.2´lik bir katkı sağlayacak"  dedi ve bu rakamın 2000´li yılların başında bilgi işlem teknolojilerinin yaptığı katkının iki katında fazla olduğuna dikkat çekti.
 
Putin, teknolojik gelişmelerin ülkeleri bir araya getirmesi gerektiğini ve çatışmalara yol açmaması gerektiğini söyledi.
 
Yeni dijital teknolojiler ve küresel bilgi alanının küresel kalması gerektiğini işaret eden Putin, bunun "zor" olduğunu bilğini ancak başka bir yol olmadığını belirtti.

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