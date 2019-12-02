Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
- İHA
Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihini açıkladı. Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'y 8 Ocak'ta ziyaret edeceğini açıkladı. Peskov açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi.
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