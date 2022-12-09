Putin açık açık tehdit etti: Yeryüzünden sileriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya cesaret eden herhangi bir ülke yeryüzünden silinecektir

(İstanbul'daki görüşme) Rusya ve ABD arasındaki temaslarla ilgili değişim belirli bir atmosfer yaratır, görüşmeler devam edecek

Meselenin (Ukrayna) çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak

Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz