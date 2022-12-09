İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2022 Cuma / 16 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6483
  • EURO
    19,6558
  • ALTIN
    1077.97
  • BIST100
    4965.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin açık açık tehdit etti: Yeryüzünden sileriz
Dünya

Putin açık açık tehdit etti: Yeryüzünden sileriz

Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi. Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi. Rus petrolüne tavan fiyata ilişkin ise Putin 'Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

9 Aralık 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Putin açık açık tehdit etti: Yeryüzünden sileriz
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya cesaret eden herhangi bir ülke yeryüzünden silinecektir

(İstanbul'daki görüşme) Rusya ve ABD arasındaki temaslarla ilgili değişim belirli bir atmosfer yaratır, görüşmeler devam edecek

Meselenin (Ukrayna) çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak

Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.