Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze övgüsü: Uluslararası toplumun öncü sesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

Putin burada Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, "Erdoğan ile sürekli temastayız. Türkiye'yi ziyaret etmek istiyordum ama Erdoğan'ı programına uymadığı için ziyaret gerçekleşemedi. Erdoğan ile gelecek yılın başında Türkiye'de buluşma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GAZZE ÇABALARINA ÖVGÜ

Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor." dedi.

Putin, "Türkiye gibi Filistin devletinin kurulmasına dair BM kararlarının uygulanmasından yanayız. Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın" ifadelerini kullandı.