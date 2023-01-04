Putin açıkladı: Gelişmiş silahlar üretmeye devam edeceğiz

Putin, Rus donanmasına ait "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" isimli fırkateynin muharebe görevine başlaması için yapılan törene çevrim içi katıldı.

Törende Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile geminin komutanı İgor Krahmal da hazır bulundu.

Fırkateynin uzun mesafeli deniz yolculuğuna bugün başlayacağını belirten Putin, "Gemi, benzeri olmayan deniz tabanlı 'Tsirkon' hipersonik füze sistemi ve diğer son nesil silahlarla donatıldı." dedi.

Söz konusu silah sistemlerinin dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri olmadığını söyleyen Putin, bu tür silahların, Rusya'yı potansiyel dış tehditlerden güvenilir bir şekilde korumayı mümkün kılacağını belirtti.

Putin, "Silahlı Kuvvetlerin muharebe potansiyelini geliştirmeye, önümüzdeki on yıllarda Rusya'nın güvenliğini koruyacak gelişmiş silah ve teçhizatlar üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- GEMİ FÜZELERLE ATLANTİK VE HİNT OKYANUSU İLE AKDENİZ'DE GÖREV YAPACAK

Savunma Bakanı Şoygu da geminin 'Tsirkon' hipersonik füzelerle Atlantik ve Hint okyanuslarının yanı sıra Akdeniz'de uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağını bildirdi.

Geminin denizde ve karada düşmana nokta atışı ve güçlü saldırılar yapma yeteneğine sahip olduğuna dikkati çeken Şoygu, hipersonik füzelerin gelişmiş hava savunma ve füze savunma sistemlerinin üstesinden gelme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Rusya'nın kuzeyindeki Barents Denizi'nde, Mayıs 2022'de, "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" fırkateyninden "Tsirkon" hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapılmış, yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefi vurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.