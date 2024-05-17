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Dünya

Putin Harkiv için planını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde güvenli bir tampon bölge kuracaklarını belirterek, '(Harkiv'i ele geçirme) Halihazırda böyle bir planımız yok.' dedi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Putin Harkiv için planını açıkladı
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Putin, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Ukrayna ve gündemdeki diğer konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki çatışmaların Kiev yönetiminin hataları nedeniyle yaşandığını anlatan Putin, "Yaşanan trajik olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar. Ancak yaşananlar onların yürüttüğü politikalar sonucu ortaya çıktı." diye konuştu.

Rus ordusunun son dönemde bazı yerlerini ele geçirdiği Harkiv bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Harkiv istikametinde olanlar da onların suçu. Çünkü Belgorod dahil sınır bölgelerindeki yerleşim bölgelerini bombaladılar ve bombalamaya devam ediyorlar." dedi.

Putin, Ukrayna'nın şehir merkezlerindeki yerleşim bölgelerine ateş açtığını belirterek, "Açıkça söyledim, eğer bu devam ederse bir güvenlik bölgesi, bir tampon bölge oluşturmak zorunda kalacağız. Biz de şimdi bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Harkiv'i ele geçirmeyi planlayıp planlamadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, "Halihazırda böyle bir planımız yok." dedi.

Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduklarını yineleyen Putin, "Şu anda elbette bu konuda olup biten her şeyi analiz ediyoruz, aynı zamanda elbette Cenevre'de duyurulan toplantı ekseninde olup bitenlere de bakıyoruz. Ukrayna tarafının aksine biz müzakereleri asla reddetmedik. Müzakereler için İstanbul'da vardığımız anlaşmaların oluşturduğu bir temelimiz var, çünkü Ukrayna heyetinin başkanı da bunu imzalamıştı." ifadelerini kullandı.

- ZELENSKİY'NİN GÖREV SÜRESİ VE YAPTIRIMLAR

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin 21 Mayıs itibarıyla dolacak olmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Kendisinin meşruluğuna yönelik sorunun yanıtını Ukrayna'nın siyasi ve hukuk sistemi yanıtlamalı. Bu konu elbette önemli çünkü iş (Ukrayna savaşı) herhangi bir belgenin imzalanmasına gelince, elbette böylesine kritik bir konudaki belgeleri meşru makamlarla imzalamamız gerekiyor."

ABD'nin Rus bankacılık sistemine yönelik yaptırımlarını "aptallık" olarak nitelendiren Putin, "Bu, Amerikan siyasi elitleri açısından büyük bir aptallık ve hata. Kendilerine çok büyük zarar veriyorlar, küresel rezerv para birimi olarak dolara yönelik güveni baltalıyorlar." dedi.

Rusya'nın uluslararası ödemelerde yaşadığı sorunun aşılması için çeşitli çözümlerin bulunduğunu kaydeden Putin, "Bu konu ekonomik faaliyetlerde bulunanlar tarafından istişare ediliyor. Sorunun çözümü mevcut ve elbette bunun devlet düzeyinde de desteklenmesi gerekiyor. Umuyorum böyle de olacak." ifadelerini kullandı.

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