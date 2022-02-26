“Putin” adlı ünlü eğlence mekanı tabela indirdi

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:49

Batı Kudüs'ün en popüler noktası Yafa Caddesi'nde, Kent Konağı'nın hemen karşısında yer alan Putin, kentin en bilinen eğlence mekanlarından olmasının yanı sıra İsrail'deki Rus Yahudilerin de uğrak noktalarından biri.

Bölge sakinlerinin yıllardır görmeye alıştığı tabelada sadece küçük bir "Pub" ifadesi kalırken, sökülen Putin kelimesinden geriye kalan tozlu izler ise rüzgarlı havada yağan yağmurla birlikte saatler içinde gözden kaybolmaya başladı.

Eğlence mekanının işletmecisi Rus asıllı Yahudi İsrail vatandaşı Teterin, AA muhabirine Putin tabelasının hikayesini anlattı.

Mekanı ilk açtıklarında hem Rusya'yı çağrıştırmasını hem de şaka yollu olmasını istediklerini kaydeden Teterin, yıllar boyu siyasetin dışında popüler kültür ikonu haline de gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını koymaya karar verdiklerini söyledi.

- "HERKES PUTİN'İN KÜÇÜK BİR DİKTATÖR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Ancak Teterin, 8 yıldır iki Rus ortağıyla işlettiği eğlence mekanı Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile birlikte artık esprili havasını kaybettiğini ve olumsuz bir politik anlam taşıdığını söyledi.

Mekanın sahibi Teterin, tabelayı sökme nedenini şu sözlerle ifade etti:

"Çünkü biz bu savaşı sevmiyoruz. Tüm dünyada barış istiyoruz. Şu an herkes Ukrayna'ya saldırdığı için Putin'in küçük bir diktatör olduğunu düşünüyor. Biz hiç kimsenin ötekileştirilmesini istemiyoruz. İş yerimizin adının politik olmasını istemedik ve değiştirdik. Bu yüzden tabelayı kaldırdık. "

Rusya'da doğduğunu ve annesinin hala Rusya'da yaşadığını kaydeden Teterin, "Benim hem Rusya'da hem Ukrayna'da arkadaşlarım var. Bizler kardeşiz. Rusya veya Ukrayna olsun, hepimiz dostuz." diye konuştu.

Mesajının "barış" olduğunu vurgulayan Teterin, "Savaş istemiyorum. Savaşı durdurun." diye konuştu.

- YENİ İSİM BARIŞ YANLISI VE ESPRİLİ OLACAK

İşletme sahibi, eğlence mekanına yeni bir isim koymak için ne tür alternatifler düşündüğü sorusunu ise "Şu an bunu düşünüyoruz. Burada 3 ortağız. İş yerimizin adını değiştireceğiz. Barış yanlısı ve esprili bir isim olacak." diyerek yanıtladı.

Eğlence mekanının bir çalışanı da daimi müşterileri arasında Rus asıllı ve diğer İsraillilerin yanı sıra çok sayıda Ukraynalının da bulunduğunu söyledi.

Yafa Caddesi'nde kaldırımdan geçerken tabelanın sökülmüş olduğunu fark edenler de şaşkınlığını gizleyemedi. Genç bir kadın şaşkınlıkla "Burası bir markaydı" dedi.

Rusya ve eski Sovyet ülkelerinden gelen göçmenlerin ve torunlarının İsrail'de oluşturduğu Rus Yahudi topluluğunun nüfusu 1 milyonu aşıyor. Rus Yahudilerinin İsrail'in siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında önemli etkileri bulunuyor.