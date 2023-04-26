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Dünya

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mersin'de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı.

IHA26 Nisan 2023 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacak
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Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılış töreni yarın düzenlenecek. Santralin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlı Vladimir Putin'in santrale ilk yakıtın aktarılacağı açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Putin'in tören için Türkiye'ye gelebileceğini ya da online olarak katılım sağlayabileceğini ifade etmişti.

"BİDEN'IN ADAYLIĞI BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Açıklamasında dünya gündemiyle ilgili sorulara da yanıt veren Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurmasına ilişkin, "Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. Amerikan seçmeninin düşünmesi gereken bir konu. Bu daha çok onların meselesi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici mermi gönderdiklerini açıklamasıyla ilgili ise, "Bu bilgiler üzücü. İngilizler bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarını bilmeli" diye konuştu.

Yugoslavya'daki iç savaşta bu tür mermilerin kullanıldığını ve bunların siviller üzerinde kalıcı hasar bıraktığını ifade eden Peskov, "NATO, Yugoslavya'yı bombaladığında bu tür mühimmatların kullanılması nedeniyle kanser ve diğer hastalıklarla ilgili bilimsel raporlar kaydedildi" şeklinde konuştu.

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