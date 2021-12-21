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Dünya

Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile güvenlikle ilgili konuları telefonda görüştüğü bildirildi.

AA21 Aralık 2021 Salı 22:02 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 22:02
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin'in Scholz'u göreve başlamasından dolayı kutladığı görüşmede, iki taraf da ilişkilerin gelişmesinden ve çeşitli düzeylerdeki temasların sürdürülmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Rusya'nın, Almanya dahil NATO ve ABD'ye ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri ele alınırken, bu tekliflerin NATO'nun doğuya doğru ilerlemesini ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engellediği vurgulandı. Rus tarafı, söz konusu tekliflerle ilgili müzakerelerin organize edileceği umudunu paylaştı.

Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede, "2015'te yapılan Minsk anlaşmalarının Kiev yönetimi tarafından uygulanmadığı ve bunun, Normandiya Formatı zirvesinin düzenlenmesini engellediği" ifade edildi.

Görüşmede, Putin ile Scholz, uluslararası konular ve ikili ilişkilerle ilgili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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