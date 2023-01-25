İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2023 Çarşamba / 4 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8071
  • EURO
    20,4884
  • ALTIN
    1167.54
  • BIST100
    5297.77
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin, Almanya'daki ABD askeri birliklerini ''işgalci'' olarak nitelendirdi
Dünya

Putin, Almanya'daki ABD askeri birliklerini ''işgalci'' olarak nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'daki ABD birliklerinin 'işgalci' sıfatında bu ülkede bulunmaya devam ettiğini söyledi.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Putin, Almanya'daki ABD askeri birliklerini ''işgalci'' olarak nitelendirdi
ABONE OL

Moskova Devlet Üniversitesi'nde öğrenci günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelen Putin, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını değerlendirdi.

Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenildiğini anımsatan Putin, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet olmak üzere dört sektöre bölündü. Sovyetler Birliği, Almanya'daki işgal statüsünü sona erdirdi. Ancak ABD bunu yapmadı. Amerikan işgalci güçleri, Almanya topraklarında resmen ve yasal olarak bulunuyor. Bunların sayısı da oldukça yüksektir." dedi.

Putin, "Alman politikacıların kendileri de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın hiçbir zaman tam anlamıyla egemen bir devlet olmadığını söylüyor." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, savaş sonucu olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) askeri birliklerinin Avusturya'da bulunduğunu, ancak buradan çekildiğini hatırlattı.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • almanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.