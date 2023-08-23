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Dünya

Putin: Askerlerimize sesleniyorum, sizlerle gurur duyuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerine seslenerek “Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum.” dedi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Putin: Askerlerimize sesleniyorum, sizlerle gurur duyuyorum
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Putin, Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu.

Kursk Muharebesi'nin yaklaşık 2 ay sürdüğüne işaret eden Putin, bu savaştaki ana olayın Prohorovka'daki büyük ölçekli tank savaşı olduğunu, orada bir karşı muharebede yüzlerce tankın cephenin dar bir bölümünde birleştiğini, altlarındaki toprağın kelimenin tam anlamıyla yandığını söyledi.

Putin, zafer için savaşanları unutmayacaklarını belirterek "Bugün burada, efsanevi Kursk topraklarında, 1943 yazında Nazilerle savaşan Kursk Muharebesi kahramanlarının şanına layık olan kahramanlarımıza, askerlerimize, özel askeri operasyon katılımcılarına yüksek devlet ödülleri takdim edilecek." diye konuştu.

Tüm askerlerin cesurca ve kararlılıkla savaştığını kaydeden Putin, "anavatana bağlılık ve askeri yemine sadakatin özel askeri operasyonun tüm katılımcılarını birleştirdiğini" dile getirdi.

Putin, Rus askerlerine seslenerek "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

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