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Dünya

Putin: Başkan Erdoğan sözünün eri bir adam, ülkesi için sonuna kadar gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında yöneltilen bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, 'Başkan Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. Ama o sözünün eri bir adam. Ülkesi için yararlı olduğunu düşünüyorsa sonuna kadar gidiyor.' dedi.

star.com.tr17 Aralık 2020 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 15:52
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Toplantıda bir muhabir Putin'e "Dünya liderleri içinde sizin için çalışma açısından 'en zor' ve 'en rahat' dediğiniz isimler hangileri?' sorusunu yöneltti.

Putin soruya, 'Öyle bir şey yok. Benim kimseye ders verecek halim yok. Bu insanların hepsi yüksek kalitede liderler. Herkesin ulusal çıkarları var. Herkesle yapıcı şekilde çalışıyorum. Rusya’nın çıkarları için çalışıyorum. Bazı durumlarda uzlaşma gerekiyor.' şeklinde cevap verdi.

Rusya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir soruyu da cevapladı.

Putin, Başkan Erdoğan'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. Ama o sözünün eri bir adam. Ülkesi için yararlı olduğunu düşünüyorsa sonuna kadar gidiyor. Bu bir öngörülebilirlik unsurudur ve kiminle uğraştığınızı anlamak için çok önemlidir.

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