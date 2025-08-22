İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin, Batıyı işaret etti: Tünelin sonunda ışık belirginleşiyor
Dünya

Putin, Batıyı işaret etti: Tünelin sonunda ışık belirginleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilişkilerdeki seyrin, Batılı ülkelere bağlı olduğuna işaret ederek, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum.' dedi.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 22:56 - Güncelleme:
Putin, Batıyı işaret etti: Tünelin sonunda ışık belirginleşiyor
ABONE OL

Putin, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir olarak bilinen Sarov'daki Rusya Federal Nükleer Merkezi'nde konuştu.

Trump ile Alaska eyaletinde verimli bir toplantı yaptıklarını anlatan Putin, "Bakanlıklarımız ve şirketlerimiz düzeyinde temaslar devam ediyor. Atılan ilk adımların, ilişkilerimizin tam anlamıyla iyileşmesinin sadece başlangıcı olduğuna inanıyorum." dedi.

İlişkilerdeki seyrin, Batılı ülkelere bağlı olduğuna işaret eden Putin, "ABD ile ilişkilerimize gelince, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra son derece düşük bir seviyedeler. Ancak Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." dedi.

Putin, Ukrayna'daki savaşı başlatanın Rusya olmadığını, savaşın Donbas bölgesine yönelik saldırılarla başladığını söyledi.

Rusya'nın savunma kabiliyetiyle ilgili konuların önemli oranda ülkenin kuzeyindeki sularla bağlantı olduğunun altını çizen Putin, Rus denizaltılarının söz konusu bölgelerde radardan kaybolarak gezebilmesini "stratejik avantaj" olarak nitelendirdi.

Putin, ABD ile Alaska ve Arktik bölgesinde işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini de dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.