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Dünya

Putin, bazı ürünlerin ihracatına yönelik kısıtlamalar getirebileceklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ürünlerin ihracatına yönelik kısıtlamalar getirebileceklerini belirterek, 'Uranyum, titanyum, nikel ve diğer başka ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulanması konusunu değerlendirmemiz gerekiyor.' dedi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
Putin, bazı ürünlerin ihracatına yönelik kısıtlamalar getirebileceklerini söyledi
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Putin, başkent Moskova'da ülke ekonomisine ilişkin Rus hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Rusya'nın, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık tarım ürünlerinin ihracatında çeşitli kısıtlamalar uygulamaya başladığını hatırlatan Putin, "İlk aşamada bu ne yazık ki iç pazardaki fiyatlarda belirli bir artışa neden oldu ancak sonrasında Rus tarım sektörünün gelişmesine katkıda bulundu." dedi.

Putin, Rusya sanayisinde de benzer sürecin yaşandığını belirterek, "Şirketlerimiz, sanayi ürünleri ithalatının kısıtlanmasıyla belirli sektörleri ele geçirdi ve bazen pazarımıza nispeten ucuz mallar tedarik eden ortaklarımızdan bile daha etkili davrandılar." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik bazı ürünlerin tedarikinde kısıtlamalar uygulandığına işaret eden Putin, "Belki bizim de belirli kısıtlamalar uygulamamız gerekiyordur. Uranyum, titanyum, nikel ve diğer başka ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulanması konusunu değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Putin, olası kısıtlamaların Rusya'ya zarar vermeyecek şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Rusya, küresel uranyum üretiminde yüzde 8, titanyum üretiminde yüzde 13, nikel üretiminde ise yüzde 7 paya sahip bulunuyor.

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