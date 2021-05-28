Putin: Benzersizliği Suriye'deki operasyonlarda doğrulandı

28 Mayıs 2021 Cuma 08:36 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 08:36

Rus ordusunun "yeterli sayıda" askeri nakliye uçaklarına ve ağır helikopterlerine sahip olması gerektiğini söyleyen Devlet Başkanı, bu alanda şimdiden belli başarılara imza atıldığını ve iyi bir temelin oluşturulduğunu belirterek, "Birliklerin hareketliliğini ve hızlı bir şekilde uzun mesafelere ulaştırılmasını büyük ölçüde sağlayan iyi koordine edilmiş çalışmalar ve Hava-Uzay Kuvvetleri filosunun hazır olma durumudur" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Putin, "Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkemiz için bu, ordumuzun kompakt ama etkili olması için çok büyük öneme sahip. Bu, başarılı havadan indirme operasyonları için de önemli" diye kaydetti.

Son yıllarda yaşanan askeri çatışmalara yönelik yapılan analizin ve dünyanın önde gelen orduların gelişme deneyiminin, özellikle seyir füzeleri ile güdümlü mühimmatın önemini gösterdiğini söyleyen Rus lider, "Ordumuz ve filomuzun bu türden modern ve hassas silahla yeterli sayıda donatılması önemli" diyerek saldırı araçlarının üretiminde gereken tempoyu koruma çağrısında bulundu.

Yeni Rus silah türlerinin benzersizliğinin Suriye'deki operasyonlarda doğrulandığını dile getiren Putin, bunların 'Kalibr' uzun menzilli seyir füzesi, İskender sistemine ait balistik ve seyir füzeleri, çok namlulu roketatarlar ve farklı kalibreden güdümlü uçak bombalarının olduğunu belirterek, "Bu silahlar özellikleri bakımından yabancı numunelerden geriden kalan yönü yok, hatta sıkça daha üstün" dedi.