Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kendilerine yardım etmediğini bahane ederek, Ukrayna'da savaştıkları cepheleri bırakıp Moskova'ya yürüyüşe geçen paramiliter grup Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölüm fermanını imzaladı.

İddiaya göre Putin, Belarus'a sığındığı söylenen ancak sınırdaki askeri hareket sonrası sırra kadem basan ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen Prigojin'e suikast düzenlemesi için Rusya'nın istihbarat örgütü FSB'ye emir verdi. İddianın sahibi ise Ukrayna istihbaratının başındaki tümgeneral...

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kyrylo Budanov, The War Zone dergisine konuştu: "Prigojin'in isyan planlarından uzun süredir haberdardık. Wagner artık Putin'in Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinde bizim için bir tehdit olmayacak. FSB'nin ona suikast düzenlemekle görevlendirildiğinin farkındayız." "Bunu başarabilecekler mi?" sorusuna da Budanov şu cevabı verdi: Zaman içinde göreceğiz. Potansiyel suikast girişimleri hızlı olmayacaktır. Doğru yaklaşımları elde etmeleri ve 'öldürme' aşamasına gelmeleri biraz zaman alacak. 'Bunu yerine getirmede başarılı olacaklar mı?' Bu emri yerine getirmeye cesaret edebilecekler mi?' İşte bunlar zor sorular.