Putin Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenlerine katılacak

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa’da düzenlenen Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere başkent Paris’e gideceğini duyurdu. Peskov, Putin’in Paris’teki programa kısa bir ziyarette bulunacağını tüm programlara katılmayacağını belirtti.

Kremlin daha önce Putin’in Paris’teki program kapsamında verilecek öğle yemeğinde ABD Devlet Başkanı Donald Trrump ile kısa bir görüşme yapacağını duyurmuştu.