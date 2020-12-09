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Dünya

Putin: Bizim için ön önemli doğrultu OPEC+ grubu ile yürüttüğümüz işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya için ön önemli doğrultunun, OPEC+ grubu ile yürüttükleri işbirliğinin olduğunu söyledi.

DHA09 Aralık 2020 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 15:55
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Bir hükümet toplantısındaki konuşmasında, Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a, OPEC+ bağlamındaki ilişkilere ilişkin gelişmeleri anlatan Putin, dünya piyasalarında fiyatlandırma ile ilgili durumun nasıl gelişeceğine kayıtsız olmadıklarının altını çizdi.

Aynı toplantıdaki konuşmasında, OPEC+ anlaşmasının petrol fiyatları üzerinde olumlu etkileri olduğunu anlatan Novak da, anlaşma çerçevesinde Rusya petrol üretiminin Ocak ayından itibaren günde ortalama 125,000 varil yükseltileceğini ve böylece Mayıs ayından bu yana yaptıkları üretim kısıntısının yüzde 31'nin yeniden üretilmeye başlanacağını vurguladı.

Novak, mevcut durumda küresel petrol talebinin günde 6.0 ile 7.0 milyon varil düşük olduğunu ekledi.

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