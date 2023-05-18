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Dünya

Putin: Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlara rağmen geçen yıl 41,6 milyar dolar değerinde tarım ürünü ihraç ettiklerini belirterek, “Bu yıl tahıl ihracatımızın 55-60 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.” dedi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Putin: Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz
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Putin, Rus tarım sektörü yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda, ülkesinde geçen yıl rekor düzeyde hasat gerçekleştirildiğini söyledi.

2022'de toplam 158 milyon ton tahıl hasadının yapıldığına işaret eden Putin, "Bu modern tarihimizde ilk defa gerçekleştirilen bir hasat seviyesi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yaptırımlara rağmen tahıl ihracatını sürdürdüğünü anlatan Putin, "Dış ticaretteki engellere rağmen Rusya, tarım ürünleri ihracatını geçen yıl 41,6 milyar dolara çıkarmayı başardı. Bu yıl tahıl ihracatımızın 55-60 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda.

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