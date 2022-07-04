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Dünya

''Putin bu yıl ABD'ye tebrik mesajı göndermeyecek''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kutlanan ABD Bağımsızlık Günü için tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.

IHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de kutlanan Bağımsızlık Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD liderliğine tebrik mesajı göndermeyeceğini söyleyerek, "Vladimir Putin bu yıl tebrik mesajı göndermeyecek. Bunun nedeni ABD tarafından bu yıl ülkemize karşı düşmanca politikaların zirveye ulaşmasıdır. Bu nedenle bu koşullar altında böyle bir tebrik mesajı göndermenin uygunluğundan söz edilemez" ifadelerini kullandı.

"RUS GEMİSİNE EL KONULDUĞU BİLGİSİNE SAHİP DEĞİLİZ"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın, Ukrayna'nın Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy'inin, Karasu Limanın'da Türkiye tarafından el konulduğu iddialarına yönelik açıklama yapan Peskov, "Maalesef Kremlin böyle bir bilgiye sahip değil. Ulaştırma veya Dışişleri Bakanlığı'na sormanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün Putin, çalışma toplantıları gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Savunma Bakanı Şoygu, başkanımıza bir rapor sunacak. Bu toplantıyı göreceğiz" dedi.

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