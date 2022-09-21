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Dünya

Putin'in çağrısı sonrası ülkeyi terk ediyorlar: Türkiye'ye uçak biletleri tükendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 300,000 yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

İHA21 Eylül 2022 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim.

Putin'in sabahın erken saatlerinde televizyonda gerçekleştirdiği açıklamadan sonra askere gidebilecek yaştaki erkeklerin ülkeyi terketmesine izin verilmeyeceği endişeleri ortaya çıktı.

PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI: ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR

Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 300,000 yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başladı.

RUSYA'DA SEFERBERLİK PANİĞİ: TÜRKİYE VE ERMENİSTAN'A UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Rusya'dan Türkiye'ye ve Ermenistan'a yapılan charter uçuşlarındaki tüm biletler tükendi.

Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı.

Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı. Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

Moskova-Tiflis gibi aktarmalı rotalarda da yer kalmadığını gösteren Aviasales verilerine göre başkentten Dubai'ye en ucuz biletin fiyatı da 5,000 dolara tırmandı.

Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

ŞOYGU: 300 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILACAK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,, Ukrayna'nın dördüncü seferberlik sürecini devam ettirdiğini ve neredeyse 300 bin kişinin seferber edildiğini dile getirmişti.

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