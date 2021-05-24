24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:17

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Rusya'dan bir şeyler ısırıp koparmak isteyenlerin dişlerini kırarız' şeklindeki ifadeleri ile ilgili de açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü, "Başkan, dünya görüşümüzün değişmezini açıkça ortaya koydu. Biz herkesle dost olmak isteriz, fakat bu akıl hocalığı, diktatörlük, aldatmaca, çifte standart değil, gerçek dostluk olmalı ve biz dost olmasını biliriz" diye konuştu.

Bununla birlikte Rusya'nın kendisine ait olan bir şeye hak iddia edilmesine izin vermeyeceğine dikkat çeken Peskov, "Fakat asla hiç kimsenin bize ait olan bir şey üzerinde hak talep etmesine izin vermeyeceğiz. Ve hiç kimseye buna izin vermeyecek kadar güçlü ve kuvvetliyiz" vurgusunu yaptı.

'RUSYA'NIN STRATEJİK KUVVETLERİ DÜNYADAKİ İSTİKRARIN TEMİNATIDIR'

Rusya'nın stratejik kuvvetlerinin dünyanın en modern kuvvetleri olduğunu ve caydırıcı nitelikte oldukları için dünyadaki istikrarın teminatı olduğunu vurgulayan Peskov, şunları söyledi:

"Dünyanın en modern kuvveti olan stratejik kuvvetlerimiz elbette ki istikrarın teminatıdır. Zira caydırıcı bir unsurdur."

Stratejik istikrarın Rus-Amerikan müzakerelerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Peskov, bu konuların her hâlükârda çeşitli düzeylerde tartışılması gerektiğinin ve tartışılacağının altını çizdi:

"Stratejik istikrar, Rus-Amerikan müzakerelerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve stratejik istikrar konuları her hâlükârda çeşitli seviyelerde tartışılmalı ve tartışılacak."