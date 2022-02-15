Putin: Önerilerimiz karşılanmadı, müzakereye hazırız

15 Şubat 2022 Salı 17:21 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 18:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya'nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız" derken, "Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" şeklinde konuştu.

Vladimir Putin, Rusya'nın ABD ve NATO ile güven artırıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" şeklinde konuştu.

MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Putin yaptığı açıklamada "Rusya'nın önerileri karşılanmadı ancak müzakere etmeye hazırız." ifadelerini kullanırken, aynı zamanda bölgedeki askerlerin bir kısmının da çekilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

NATO AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliği sorununun ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini bildirdi.