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Putin: Dünyada sadece 2 ülkede olan sistemi kurması için Çin'e yardım ediyoruz

Vladimir Putin, Moskova'nın Pekin'e füze saldırılarına karşı 'erken uyarı sistemi' konusunda Pekin'e yardım ettiğini açıkladı.

  • star.com.tr
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Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte katıldı.
 
Putin buradaki bir konuşmasında, ''Burada büyük bir sır açıklamayacağım. Yine de şunu açıklığa kavuşturayım. Şimdi Çinli ortaklarımıza füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemi yapmaları için yardım ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.
 
Söz konusu sistem teknolojisinin dünyada sadece ABD ve Rusya'da olduğunu belirten Putin, ''Çin'in savunma yeteneklerini ciddi ölçüde artıracak çok ciddi bir şey.'' dedi.
 
ABD'nin ticaret savaşı, ve ABD Güney Çin Denizi'ndeki devriye faaliyetlerine değinen Putin, Çin'i kuşatma çabalarının doğası gereği imkansız olduğunu belirtti.
 
Füze saldırısı uyarı sistemi, dünyadaki yörüngede yer alan radarları ve uydu dizilerini birleştirerek balistik füzelerin fırlatılmasını algılayan ve yörüngelerini hesaplayan bir ağdır. Ağ tarafından toplanan veriler, saldırının nasıl durdurulacağı ve nasıl yanıt verileceği konusunda karar verilebilecek bir komuta merkezine iletilir.
 

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