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Dünya

Savaş her an patlak verebilir... Rus lider Putin'den dikkat çeken açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için 'Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek sözlerine yer verdi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Savaş her an patlak verebilir... Rus lider Putin'den dikkat çeken açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, olası çatışmalar için "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin, Rusya'nın nükleer güç tatbikatını izlediklerini dile getirdi.

KIRIM KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI

Kırım köprüsü ile ilgili açıklamalara da yer veren Putin, "Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik İstasyonu'ndaki olaylar kritik altyapı sitelerinde artırılmış güvenlik önlemleri alınması gerekiyor" dedi.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

Kirli bombalarla ilgili de konuşan Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planları olduğunu iddia etti

RUSYA DÜŞMANIN NÜKLEER SALDIRI İHTİMALİNE KARŞI NÜKLEER TATBİKAT DÜZENLİYOR

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi.

ABD BİLGİLENDİRMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya'nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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