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Dünya

Putin: Ekonomide bu yıl yüzde 2'den fazla büyüme bekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2'den fazla büyümesini beklediklerini belirterek, “Yani, ekonomimizde bu yılki büyüme geçen yıl yaşanan küçülmeyi tümüyle telafi edecek.” dedi.

AA25 Temmuz 2023 Salı 18:18 - Güncelleme:
Putin: Ekonomide bu yıl yüzde 2'den fazla büyüme bekliyoruz
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Putin, Rus yetkililerle ülke ekonomisine ilişkin yaptığı toplantıda, reel, mali ve hizmet sektörlerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Rus ekonomisinin geçen yılın ikinci çeyreğinin sonundan itibaren büyümeye geçtiğini anlatan Putin, "Ekonomi geçen yıl yüzde 2,1 küçülürken, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 0,6 büyüdü. Büyüme hızı giderek artarak mayısta yüzde 5,4'e ulaştı." şeklinde konuştu.

Putin, Rusya'da üretim, inşaat ve perakende sektörlerinin istikrarlı bir büyüme sürecinde olduklarını vurgulayarak, "Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2'den fazla büyümesini bekliyoruz. Yani, ekonomimizde bu yılki büyüme geçen yıl yaşanan küçülmeyi tümüyle telafi edecek." ifadelerini kullandı.

- Rusya'da enflasyon tehlikesi artıyor

Ülkede işsizliğin yüzde 3,2 seviyesine düştüğünü, reel gelirlerdeki artışın 2018'den bu yana ilk defa çift hanelere ulaştığını belirten Putin, "Nisanda yüzde 10'dan fazla arttı. Genel olarak, sonuçlar iyi ve beklenenden ve ön hesaplamalardan bile daha yüksek." diye konuştu.

Federal bütçe açığının bu yılın ikinci çeyreğinde azalarak 510 milyar rubleye düştüğünü kaydeden Putin, "Bütçe açığı ocak-haziran dönemi itibarıyla 2,6 trilyon ruble düzeyinde. Bu da bu yılın beklenen ekonomik büyümenin yüzde 1,6'sına tekabül ediyor." dedi.

Putin, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin de bu yılın ilk yarısında yüzde 17,8 arttığını söyledi.

Sosyo-ekonomik koşullara yönelik tehlikelerin farkında olduklarını vurgulayan Putin, "Bu tehlikelerden birisi enflasyon artışı. Şu anda ılımlı durumda ancak enflasyonun hızlandığına yönelik emareler var. Ekonomimizdeki fiyat istikrarının korunması önemli." ifadelerini kullandı.

  • Rusya
  • ekonomik büyüme
  • Vladimir Putin

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