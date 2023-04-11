İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2929
  • EURO
    21,019
  • ALTIN
    1244.16
  • BIST100
    5124.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin: Ekonomimize yönelik dış tehlikeler hala var
Dünya

Putin: Ekonomimize yönelik dış tehlikeler hala var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde konsolide bütçe gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 13 trilyon rubleyi aştığını belirterek, “Ekonomimize yönelik dış tehlikeler ise hala var, bunun son derece farkındayız.” dedi.

AA11 Nisan 2023 Salı 18:47 - Güncelleme:
Putin: Ekonomimize yönelik dış tehlikeler hala var
ABONE OL

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini anlatan Putin, "Konsolide bütçe gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 13 trilyon rubleyi aştı. Petrol ve doğal gaz dışı gelirler yüzde 14 artarak 1,4 trilyon rubleye çıktı." diye konuştu.

Putin, "Petrol ve doğal gaz gelirleri ise 1,3 trilyon ruble düştü. Ekonomimize yönelik dış tehlikeler ise hala var, bunun son derece farkındayız. Bu konuda gevşemek ve her şeyin kendiliğinden düzeleceğine inanarak durumu akışına bırakmak yanlış olur, buna hakkımız yok." dedi.

Putin, ülke ekonomisinde özellikle otomotiv, kereste işleme, kimyasal ürün üretimi ve gübre sektörlerinde zorlukların sürdüğüne işaret ederek, bu alanlarda sorunların çözümü için çeşitli adımlar atılacağını söyledi.

Rusya'da şirketlerin zorlu koşullara rağmen toplu işten çıkarmalara başvurmadığını anlatan Putin, "Şimdi ise durum temelden değişti, ülkede işsizlik oranı tarihin en düşük seviyesi yüzde 3,5'te, çoğu alanda yeterli çalışan bulunamıyor." yorumunu yaptı.

Putin, başta teknolojiyi kullanarak istihdam açığına ilişkin sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • Rusya Devlet Başkanı Putin
  • Vladimir Putin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.