Putin, Filistin ve İsrail'in şiddet eylemlerine son vermesi gerektiğini söyledi

AA 18 Mayıs 2021 Salı 13:35 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 13:36

Putin, Rusya'da göreve başlayan 23 ülkenin büyükelçisini Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Törene katılan büyükelçiler, Putin'e güven mektubu sundu.

Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada, dünyada durumun "istikrarsız" ve "zor" olduğunu belirterek, "Stratejik istikrar ve silah kontrol sisteminin bozulması endişe vericidir. Terörizm tehlikesi yeniden yükseliyor, uluslararası bilgi güvenliği ile ilgili sorunlar ağırlaşıyor, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç, yüksek riskler taşımaya hala devam ediyor." dedi.

Bazı bölgesel meselelerin uzun süre devam ettiğine dikkati çeken Putin, Orta Doğu'da durumun kötüleşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Putin, şunları kaydetti:

"Filistinliler ve İsrailliler arasında çatışmaların patlak vermesi, çocuklar dahil birçok sayıda sivilin ölmesine sebep oldu. Her iki tarafın da şiddet eylemlerine son vermesinin ve elbette, bu duruma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararları ile kabul görmüş uluslararası hukukun ilkeleri temelinde aktif şekilde çözüm arayışının zorunlu olduğunu düşünüyoruz."

Rusya'nın BMGK'nin daimi üyesi olduğunu hatırlatan Putin, uluslararası kriz ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalıştığını savundu.