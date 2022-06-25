Putin, G7 ülkelerini suçladı: Sorumsuz makroekonomik politikalarının sonucu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 122. gününe girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7 ülkelerinin son yıllarda ekonomide sorumsuz politika izlediklerini ve bunun küresel enflasyondaki artışa neden olduğunu söyledi.

Putin, Çin'in ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen BRICS+ Zirvesi'nde küresel piyasalardaki durumu değerlendirdi.

Toplantıya katılan ülkelerin demokratik çok kutuplu düzenden yana olduğunu belirten Putin, "Bazıları tarafından icat edilen kurallara göre yaşamak istemeyen devletlerin gelişiminin durdurulması yönündeki girişimler, gayrimeşru yaptırım araçlarının pervasızca kullanılması, Kovid-19'un yarattığı sonuçlarla çarpılarak küresel ekonomideki krizi daha da kötüleştirdi." dedi.

"Uluslararası finans sisteminin sarsıldığını, üretim, lojistik ve yatırım halkalarının parçalandığını" vurgulayan Putin, gıda, enerji ve ham madde fiyatlarında artışın özellikle Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu devletlerinin gelişimini etkilediğini söyledi.

Buna Ukrayna'daki savaşın neden olmadığını savunan Putin, şöyle konuştu:

"Enflasyonda keskin artış dün yaşanmadı. Bu, G7 ülkelerinin birkaç yıldaki sorumsuz makroekonomik politikası, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikmesinin sonucudur. Tüm bu süreçler, pandeminin başlamasıyla hızlandı. Bu dönemde, ürün ve hizmetlere küresel çapta hem arz hem de talep büyük ölçüde azaldı."

Gıda piyasalarının dengesinin "ciddi" şekilde bozulduğuna dikkati çeken Putin, tahıl fiyatlarındaki artışın gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğini anlattı.

Putin, "Ukrayna tahılının Karadeniz'deki limanlar üzerinden sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili histeri, yapay şekilde şişiriliyor." diyerek Ukrayna tahılının dünya tahıl pazarındaki sorunları çözebilecek miktarda olmadığını söyledi.

Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını engellemediklerini ifade eden Putin, "Ukrayna askerleri, limanları ve yakındaki suları mayınlardan temizlerse, Rusya, tahıl yüklü gemilerin uluslararası sulara serbest şekilde çıkışını sağlamaya hazır." dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

06:00 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 12 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

05:00 Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avrupa İnsan Hakları Grubu'na ait bir bankadan 450 milyon avro kredi aldığını açıkladı.

04:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesinin tarihi ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan Harkiv Teknik Üniversitesi bir Rus füzesinin isabet etmesi sonucu zarar gördü.

02:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek, "Ukrayna'daki savaşın enflasyon üzerinde ağır bir etkisi var" ifadelerini kullandı.

01:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7 ülkelerinin son yıllarda ekonomide sorumsuz politika izlediklerini ve bunun küresel enflasyondaki artışa neden olduğunu söyledi.

00:50 Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı.

00:00 ABD'nin üç paket halinde Ukrayna ordusuna vermeyi taahhüt ettiği 12 HIMARS roket sisteminden ilk dördü Ukrayna'da kullanılmaya başlandı.